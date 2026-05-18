SHINIL INDUSTRIAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SHINIL INDUSTRIAL hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -12,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,38 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SHINIL INDUSTRIAL einen Umsatz von 31,72 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at