SHINIL INDUSTRIAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SHINIL INDUSTRIAL stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,17 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -24,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,03 Milliarden KRW – ein Plus von 11,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SHINIL INDUSTRIAL 43,01 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 59,47 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 20,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 178,31 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 194,38 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at