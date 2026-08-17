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17.08.2026 06:31:29
SHINIL INDUSTRIAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SHINIL INDUSTRIAL hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 77,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SHINIL INDUSTRIAL 53,00 KRW je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat SHINIL INDUSTRIAL mit einem Umsatz von insgesamt 71,89 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,14 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 15,68 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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