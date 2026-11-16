SHINIL INDUSTRIAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SHINIL INDUSTRIAL stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,00 Prozent zurück. Hier wurden 47,76 Milliarden KRW gegenüber 52,48 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at