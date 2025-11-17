SHINIL INDUSTRIAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SHINIL INDUSTRIAL präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SHINIL INDUSTRIAL 29,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,26 Prozent auf 52,48 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at