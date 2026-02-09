Shinki Bus legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shinki Bus hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 51,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 41,84 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,05 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinki Bus einen Umsatz von 13,40 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at