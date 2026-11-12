Shinki Bus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shinki Bus hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 8,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shinki Bus hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at