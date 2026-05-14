Shinki Bus stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shinki Bus gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 397,41 JPY gegenüber 128,19 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,18 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,20 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 523,27 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinki Bus 204,94 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 55,58 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 52,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at