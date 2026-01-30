Shinkin Central Bank : Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shinkin Central Bank veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1439,10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinkin Central Bank 1392,13 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 174,93 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 124,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at