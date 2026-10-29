Shinkin Central Bank : Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shinkin Central Bank hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1442,32 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinkin Central Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 1276,27 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 296,93 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 86,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinkin Central Bank einen Umsatz von 159,25 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at