Shinkin Central Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shinkin Central Bank hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 990,21 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1052,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,49 Prozent auf 175,02 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4694,53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Shinkin Central Bank ein EPS von 4630,68 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 659,70 Milliarden JPY – ein Plus von 36,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shinkin Central Bank 481,73 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at