Shinkin Central Bank Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shinkin Central Bank Un lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Shinkin Central Bank Un im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinkin Central Bank Un 900,8 Millionen USD umsetzen können.

Shinkin Central Bank Un hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,120 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,120 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shinkin Central Bank Un in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 38,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,38 Milliarden USD im Vergleich zu 3,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at