Shinkin Central Bank Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shinkin Central Bank Un hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Shinkin Central Bank Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at