Shinkin Central Bank Un präsentierte Quartalsergebnisse

Shinkin Central Bank Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,09 Prozent auf 1,21 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at