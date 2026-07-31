Shinkin Central Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shinkin Central Bank ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shinkin Central Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1551,87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinkin Central Bank 1232,97 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 192,57 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shinkin Central Bank 150,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at