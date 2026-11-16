Shinko Plantech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shinko Plantech hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,84 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shinko Plantech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,49 Milliarden JPY im Vergleich zu 53,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at