Shinko Plantech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shinko Plantech hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 53,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 57,52 JPY je Aktie generiert.

Shinko Plantech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 193,71 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 150,89 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shinko Plantech 174,53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 157,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at