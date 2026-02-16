Shinko Plantech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shinko Plantech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 44,06 JPY, nach 43,89 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 42,08 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shinko Plantech 41,28 Milliarden JPY umgesetzt.

