Shinko Plantech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shinko Plantech ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shinko Plantech die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,11 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shinko Plantech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38,83 Milliarden JPY im Vergleich zu 35,75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at