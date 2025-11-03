|
03.11.2025 06:31:29
Shinko Shoji gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shinko Shoji hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 8,83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,08 Milliarden JPY – eine Minderung von 25,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32,31 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Wall Street vor festerem Auftakt -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. Die US-Börsen werden mit moderaten Gewinnen erwartet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.