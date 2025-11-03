Shinko Shoji gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shinko Shoji hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,08 Milliarden JPY – eine Minderung von 25,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32,31 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at