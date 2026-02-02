Shinko Shoji legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shinko Shoji äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Shinko Shoji hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,90 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,99 Prozent auf 24,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,02 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at