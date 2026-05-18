18.05.2026 06:31:29

Shinko Shoji: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shinko Shoji hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,04 JPY. Im Vorjahresviertel waren -15,980 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,69 Milliarden JPY – ein Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinko Shoji 23,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 38,72 JPY. Im Vorjahr hatte Shinko Shoji 15,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 99,11 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 116,01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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