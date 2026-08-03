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03.08.2026 06:31:29
Shinko Shoji zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shinko Shoji hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,27 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shinko Shoji im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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