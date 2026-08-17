SHINKO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SHINKO äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 25,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren -16,950 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,48 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at