SHINKO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SHINKO hat am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 78,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 60,62 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 143,53 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 98,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 19,38 Milliarden JPY, während im Vorjahr 16,90 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at