Shinko Wire: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shinko Wire hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Shinko Wire vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 18,22 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 28,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,81 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,55 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at