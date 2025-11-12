Shinko Wire: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shinko Wire stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 44,68 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shinko Wire 57,38 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Shinko Wire mit einem Umsatz von insgesamt 8,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at