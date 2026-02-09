|
Shinko Wire öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shinko Wire stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 59,20 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 56,96 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
