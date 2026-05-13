Shinko Wire stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shinko Wire gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 57,57 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinko Wire noch ein Gewinn pro Aktie von 31,29 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinko Wire einen Umsatz von 8,75 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 189,64 JPY beziffert, während im Vorjahr 175,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 33,07 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 34,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at