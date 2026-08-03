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03.08.2026 06:31:29
Shinmaywa Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shinmaywa Industries hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Shinmaywa Industries im vergangenen Quartal 62,71 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinmaywa Industries 57,67 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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