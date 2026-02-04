Shinmaywa Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shinmaywa Industries hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 53,67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shinmaywa Industries 26,52 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,78 Milliarden JPY – ein Plus von 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinmaywa Industries 63,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

