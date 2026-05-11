Shinmaywa Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shinmaywa Industries hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 78,15 JPY. Im letzten Jahr hatte Shinmaywa Industries einen Gewinn von 60,93 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Shinmaywa Industries im vergangenen Quartal 89,29 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinmaywa Industries 79,20 Milliarden JPY umsetzen können.

Shinmaywa Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 174,02 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 135,61 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shinmaywa Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 285,02 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 266,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at