Shinmaywa Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shinmaywa Industries hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 28,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 71,82 Milliarden JPY gegenüber 65,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at