Shinmaywa Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shinmaywa Industries präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 28,51 JPY gegenüber 25,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 65,30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 66,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at