Shinnihon präsentierte Quartalsergebnisse

Shinnihon hat am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,53 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 29,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at