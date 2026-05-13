Shinnihon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shinnihon präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 125,55 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinnihon noch ein Gewinn pro Aktie von 102,50 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 50,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,75 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 260,30 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinnihon 219,13 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 138,43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 131,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at