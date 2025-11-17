Shinnihon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shinnihon hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 43,09 JPY. Im letzten Jahr hatte Shinnihon einen Gewinn von 51,96 JPY je Aktie eingefahren.

Shinnihon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

