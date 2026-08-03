Shinnihon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shinnihon gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 45,59 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 25,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at