Shinnihon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shinnihon lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 72,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinnihon 43,09 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 32,98 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at