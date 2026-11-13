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13.11.2026 06:31:28
Shinnihonseiyaku: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shinnihonseiyaku präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 41,96 JPY, nach 31,85 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,60 Prozent auf 11,30 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 165,64 JPY gegenüber 120,48 JPY im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 43,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 41,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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