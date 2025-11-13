Shinnihonseiyaku informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shinnihonseiyaku hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,85 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,29 Prozent auf 10,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 120,48 JPY, nach 129,69 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 41,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 40,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

