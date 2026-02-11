Shinnihonseiyaku: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shinnihonseiyaku hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,21 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shinnihonseiyaku 48,57 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,65 Milliarden JPY – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinnihonseiyaku 10,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at