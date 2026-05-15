Shinnihonseiyaku stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shinnihonseiyaku präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 26,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinnihonseiyaku -4,540 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,87 Milliarden JPY – ein Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinnihonseiyaku 9,81 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at