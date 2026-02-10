Shinobu Foods Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shinobu Foods Products hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Shinobu Foods Products hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 42,02 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 15,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,87 Milliarden JPY umgesetzt.

