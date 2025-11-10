Shinobu Foods Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shinobu Foods Products hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,33 JPY gegenüber 38,57 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shinobu Foods Products im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at