Shinobu Foods Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shinobu Foods Products hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46,20 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shinobu Foods Products 16,58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at