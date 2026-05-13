Shinobu Foods Products: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shinobu Foods Products hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 20,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinobu Foods Products noch ein Gewinn pro Aktie von -36,230 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,85 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14,22 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 149,62 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Shinobu Foods Products 82,10 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61,97 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 57,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at