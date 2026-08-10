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10.08.2026 06:31:29
Shinobu Foods Products zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shinobu Foods Products hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 38,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Shinobu Foods Products mit einem Umsatz von insgesamt 15,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,42 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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