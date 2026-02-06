SHINOZAKIYA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SHINOZAKIYA ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SHINOZAKIYA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 835,2 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 772,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at