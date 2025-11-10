|
10.11.2025 06:31:29
SHINOZAKIYA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SHINOZAKIYA äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHINOZAKIYA -3,560 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 636,9 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 608,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -2,000 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,94 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SHINOZAKIYA einen Umsatz von 2,79 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street beginnt die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.