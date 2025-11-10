SHINOZAKIYA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHINOZAKIYA äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHINOZAKIYA -3,560 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 636,9 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 608,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -2,000 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,94 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SHINOZAKIYA einen Umsatz von 2,79 Milliarden JPY eingefahren.

